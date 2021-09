El gobernador santafesino valoró el “compromiso” en las expresiones que tuvo el presidente Alberto Fernández cuando visitó Rosario y lo contrastó con la postura de Frederic.

“El presidente dijo ‘la Argentina no puede permitir que esto pase en parte de su territorio’. La ministra no entiende a la perfección lo que el presidente está diciendo, que hay una situación diferente, que requiere de una presencia y un acompañamiento porque lo que allí acontece no es lo mismo que lo que pasa en cualquier otra jurisdicción nacional”, sostuvo Perotti en declaraciones radiales.

En medio de la crisis de seguridad en Santa Fe, a tres días de las PASO, Perotti sostuvo que "la gravedad de lo que hay que enfrentar no es una cuestión de guapos, de 'me la banco solo'".

"La dimensión de lo que se ha permitido en tantos años ha llevado a que esas bandas, como comenzaron, se conviertan en organizaciones criminales, y nosotros tenemos y necesitamos ayuda mientras vamos reconvirtiendo una institución policial, que tiene un compromiso diferente en estos últimos tiempos, pero tiene mucho por mejorar, por capacitarse y por equiparse, y mucho tránsito para recupera la confianza de la ciudadanía, indicó.

Y advirtió: "Ojalá la ministra lo entienda en la misma dirección y nos acompañe con todo lo que se necesita para que la Argentina supere esta situación difícil que se da en una parte de nuestro territorio".

La polémica comenzó este martes cuando le consultaron a Frederic sobre la situación de Rosario y la ministra habló de un problema “crónico”. “Es grave por que se está matando gente a mansalva, hoy hay sicariato en Rosario, no sé desde hace cuánto tiempo existe, pero es un fenómeno que estamos viendo”, aseguró.

En este contexto, la ministra de Seguridad desestimó la posibilidad de reforzar la presencia de efectivos federales en Santa Fe para hacer frente al recrudecimiento de la ola de ataques narco al afirmar que “los recursos humanos son escasos”, más allá del despliegue en estos días de 160 efectivos.