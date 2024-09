A pesar de la destrucción del edificio, el Jardín del Sur de Longchamps no suspende las clases

La altura de las llamas alertó a los vecinos, y tras su denuncia al 911, llegaron tres dotaciones de bomberos voluntarios de Almirante Brown que lograron sofocar las llamas, aunque el fuego destruyó casi por completo el establecimiento ubicado en Sarmiento 180, casi esquina Berlín. Contaron con apoyo de personal de Defensa Civil y de la Policía Bonaerense para desplegar todo el operativo.

Según el reporte policial, los ladrones robaron equipos de música, proyectores y computadoras y luego incendiaron el jardín, al que concurren unos 200 infantes.

Pablo Bolonga, dueño del complejo educativo que está conformado por un jardín, una primaria y una secundaria, expresó su dolor "semejante maldad" y, principalmente, porque "se perdió el trabajo de todo el año de los más chicos". Sin embargo, aseguró que las clases para ellos no se verán interrumpidas ya que serán reubicados en otros espacios hasta resolver qué sucederá con el espacio que se prendió fuego.

A través de un video, Bologna explicó que una vez que realicen todos los peritajes, evaluarán con el Municipio de Almirante Brown el estado de las instalaciones, qué se podrá conservar y qué habrá que demoler para volver a construir.

"Todavía bien no sabemos qué es lo que se robaron porque no quisimos ingresar ante los riesgos que significaba, pero allí había equipos de música, proyectores y algunas computadoras", relató, sin entender muy bien porque entraron al Jardín, que es es el lugar más chico de los tres y es el que menos cosas de valor tiene. "Allí no hay comida ni nada de eso porque no se les da de comer en el colegio. Ni administración tiene ese edificio", explicó.

Asimismo, confirma que la Policía le informó que un vecino registró el ingreso de los delincuentes al lugar. Se trataría de dos personas que quedaron registradas y por estas horas trabajan con la identificación de los mismos.

Finalmente, agradeció todos las muestras de solidaridad y los mensajes de apoyo recibidos tras el lamentable siniestro y señaló que "comunicaremos por nuestros medios como continuamos después que el seguro y la Justicia nos autorice a ingresar. "Muchas gracias a todos, de corazón", enfatizó.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada número 2 de Almirante Brown, que se encuentra analizando las cámaras de vigilancia para tratar de identificar a los autores y dar con su paradero.