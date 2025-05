Agentes policiales le salvaron la vida a una beba recién nacida

Se trata de una noticia mucho más que positiva, entre tantos hechos lamentables de inseguridad, muertes, nerviosismo y demás, tanto en el distrito como en todo el país. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales la emoción es desbordante y existen personas que pueden cambiar el destino de otras. Esto sucedió con un hombre y una mujer pertenecientes a las fuerzas, que permitieron que una bebita pueda seguir existiendo en este plano.

Todo comenzó cuando una joven pareja de padres interceptaron a un móvil policial que se encontraba haciendo un patrullaje de rutina por San Francisco Solano, específicamente en la zona de las calles 850 y 891. Gritando, llorando y corriendo, los damnificados les indicaron a los uniformados de la Policía Bonaerense, subayudante Elizabeth Zampol y sargento Andrés Gómez, que estaban en problemas con su hija, una beba de tan solo 4 meses.

La niña no respiraba, tenía los ojos cerrados y presentaba signos de asfixia a simple vista por el cambio notable de su color de piel. Así las cosas, se subieron todos al móvil y a toda velocidad se dirigieron al Hospital Materno Infantil Oller. En el trayecto, Zampol comenzó a realizar maniobras de RCP y no se detuvo en ningún momento. No trascendió si tenía conocimientos previos al respecto, pero su valentía hizo posible que la víctima volviera a respirar.

De hecho, previo a llegar al nosocomio, abrió los ojitos y tras eso le dio unas palmadas en la espalda. Una vez ingresados en el establecimiento de atención, los profesionales médicos revisaron a la chiquita y reconocieron el trabajo de la agente, que no dudó un segundo y pudo salvarle la vida. “En mis manos sostenía el mundo de esos dos papás”, indicó la mujer tras el episodio.

Los padres de la bebé se fotografiaron con los héroes de la jornada y agradecieron de por vida lo realizado, ya que sintieron que toda su realidad se desplomaba de un segundo a otro. Además, compañeros de los agentes los destacaron por su compromiso con la comunidad y la entrega en un momento de desesperación total para ambas partes, sumado a la eficacia a pesar de las condiciones.

Es importante resaltar que la niña quedó fuera de peligro y retornó con su familia a su hogar. Seguirá con estudios médicos para que logren determinar el origen del desvanecimiento y comenzar un tratamiento específico en caso de que sea necesario.