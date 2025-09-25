Alertan sobre estafadores que ofrecen construir veredas

Esta vieja modalidad se pone de moda por épocas y pareciera que llegó el momento en el cual se vuelve a instalar. Los hampones simulan ser trabajadores que “solucionan los problemas” de los berazateguenses, le ponen un precio a un trabajo inexistente y aquellos que pagan no vuelven a verlos más. Es por dicho motivo que los encargados de llevar las riendas del distrito avisaron al respecto ya que hubo algunos damnificados registrados que cayeron en la trampa.

En un breve comunicado, indicaron que estafadores aparecieron por Berazategui y se movieron por los barrios La Loma y Santa Rosa. Según el testimonio de los denunciantes, los mismos pasaron para decir que eran obreros municipales, algunos de ellos hasta con las propias prendas utilizadas por los verdaderos trabajadores, y que estaban construyendo y reparando las veredas para aquellos que lo desearan.

Esto, por supuesto tenía un precio que rondaba en los 40 mil pesos por metro cuadrado, pero en realidad era mentira. En sintonía, la Municipalidad dijo que los empleados no están autorizados a cobrar por ningún servicio. “En caso de recibir la visita de estos estafadores, se solicita a los vecinos y vecinas hacer inmediatamente la denuncia al Centro de Operaciones Municipal (COM), las 24 horas: 0800-999-2525/0247; o en la Comisaría más cercana”, reza el texto.

Sin embargo, como si eso fuera poco, ciudadanos del distrito se pronunciaron ante tal anuncio en redes sociales y manifestaron que también anduvieron por otros barrios y hasta con distintos relatos. Esto hace suponer que no solo pueden ser parte de una misma banda, sino que serían varios grupos de ladrones actuando en simultáneo en diversos puntos de Berazategui.

Sostuvieron que algunos van con cascos y con palas diciendo que inician el trabajo en lo inmediato, pero que también hay otros delincuentes que dicen ser recolectores de basura y van con un relato un poco más cruel. Una mujer contó que le indicaron que un compañero recolector había fallecido, que no tenían para pagar el velatorio y que es por dicho motivo que estaban pasando por todas las viviendas para juntar plata.

Así las cosas, piden que estén al tanto de los sucedido y que no entreguen plata ni información personal a estos falsos trabajadores municipales.