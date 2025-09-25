Pérez: "Nos falta eficacia y suerte a la hora de definir"

Luego del partido, el defensor Federico Pérez analizó lo ocurrido y dejó frases contundentes sobre el presente del equipo. "Fuimos superiores, les manejamos la pelota todo el partido, una lástima porque merecíamos los tres puntos", señaló. Y agregó con autocrítica: "Nos falta eficacia y suerte a la hora de definir. Nos falta ese poquito de suerte. Cuando movemos la pelota encontramos espacios, pero falta eso".

El desarrollo mostró a un Cervecero protagonista, con mayor tenencia de pelota y dominio territorial, aunque sin la claridad necesaria para transformar ese control en situaciones concretas de gol. El visitante se replegó bien, cerró los espacios y aguantó hasta el final, consiguiendo un punto valioso en su lucha por escapar de la zona baja.

El jugador también apuntó al compromiso del grupo con la situación que atraviesa el club. "Vamos a ir a Tucumán a cambiar esto y vamos a salvarnos", afirmó en relación al próximo duelo frente a San Martín de Tucumán. Finalmente, le habló al hincha: "Le pedimos disculpas. Quilmes es un club que se merece estar peleando la final por el ascenso".

La preocupación también se posó en el aspecto físico: tanto Ramiro Martínez como Agustín Bindella tuvieron que salir con molestias y en las próximas horas serán evaluados para determinar si podrán estar a disposición en el próximo compromiso.

El Cervecero ya piensa en la visita al Jardín de la República, donde tendrá una parada brava ante el Santo tucumano, con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones.