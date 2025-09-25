Provincia

Los tres matanceros de la C buscan un lugar en la Copa Argentina 2026

Deportivo Paraguayo recibirá a Mercedes, Atlético Lugano se medirá con Cañuelas y Yupanqui con Muñiz. La semana siguiente se disputarán las revanchas.

No será por el ascenso, tampoco para defender la categoría y no descender. Para los equipos de La Matanza de la Primera C en el horizonte aparece el cuarto cupo para la Copa Argentina de 2026. Esta semana arrancará la primera fase en el que intervendrán Atlético Lugano, Deportivo Paraguayo y Yupanqui.

Le tocará abrir el fuego de los partidos de ida a Paraguayo, que este viernes a las 15:30 será local en Villa Scasso ante Mercedes, bajo la conducción de Damián Rubino. El sábado, en tanto, a las 15.30 Atlético Lugano se presentará en el estadio José María Moraños de Tapiales, en donde recibirá a Cañuelas, con Ulises López en el arbitraje. Y el domingo, también desde las 15.30 en Ciudad Evita, Yupanqui tendrá la visita de Muñiz, con la conducción de Iván Castelú Coca.

Las restantes llaves se conforman de este modo: Central Ballester- Claypole; Victoriano Arenas-Centro Español; y Defensores de Cambaceres-Atlas. En tanto, la semana siguiente se disputarán las revanchas, y en caso de igualdad, la llave se definirá mediante remates del punto del penal. Por otro lado, si Lugano, dirigido por Javier Neto, accede a la siguiente fase se cruzará con el ganador de la llave que animarán Claypole y Central Ballester.

