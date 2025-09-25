Defensa y Justicia, ante una prueba de fuego en Varela

El equipo dirigido por Mariano Soso viene de una derrota dolorosa ante Estudiantes de La Plata, resultado que lo dejó octavo con 12 puntos, justo en el límite de los que ingresan a la fase final. Con apenas seis fechas por delante —es la 10ª de un total de 15— la definición se anticipa apasionante y cada punto empieza a ser decisivo.

En cuanto al armado del once, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Aaron Molinas. El volante ofensivo, que arrastra molestias físicas, trabaja contra reloj y tendría una mínima chance de llegar con lo justo al partido frente a Boca. Su presencia sería una buena noticia para un equipo que necesita claridad en los metros finales.

Asimismo, otro de los que corre con chances de meterse en la consideración es Matías Miranda quien ingresó en el complemento ante el Pincha y dejó buenas sensaciones con su despliegue y movilidad.

El rival, claro, no da margen de error. Boca llega con la presión habitual y la obligación de pelear bien arriba. Para Defensa, será una oportunidad no solo de sumar tres puntos vitales, sino también de hacer valer su localía ante un rival de peso y en un contexto con hinchas visitantes que promete darle un marco especial al encuentro.

La terna arbitral también está confirmada: Jorge Baliño será el juez principal, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Hugo Páez como asistentes, mientras que Jorge Broggi oficiará de cuarto árbitro.

En Florencio Varela todo está listo. El Halcón sabe que no puede regalar nada y que, frente a Boca, el desafío es doble: ganar para afirmarse en la zona de clasificación y demostrar que está preparado para dar pelea hasta el final.