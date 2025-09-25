Asenjo, la baja que sacude a Lomas

El atacante sufrió una rotura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior del tobillo izquierdo, por lo que deberá iniciar un tratamiento conservador para su recuperación. Su ausencia representa un golpe sensible para el equipo, ya que era pieza clave en la ofensiva y venía sumando minutos importantes en la parte final del campeonato.

El comunicado también detalla otros contratiempos que afectan la estructura del Milrayitas. Facundo Echevarría padece un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se encuentra en etapa de rehabilitación, trabajando de manera diferenciada en el campo de juego. Por su parte, Tomás Pérez atraviesa un cuadro de celulitis infecciosa en el pie izquierdo, motivo por el cual continúa bajo un tratamiento médico específico.

La lista de bajas no termina ahí. Brian Leizza, otra pieza considerada dentro de la rotación habitual, sufre fascitis plantar. En su caso, el futbolista realiza sesiones de kinesiología con el objetivo de superar la molestia y volver cuanto antes a la normalidad.

Con este panorama, el elenco de la región afronta las últimas dos fechas de la temporada con un plantel disminuido y varias dudas en ofensiva, lo que obliga al cuerpo técnico a encontrar soluciones rápidas dentro de un calendario apretado. El desafío no es solo competitivo, sino también anímico, ya que el equipo deberá sobreponerse a la pérdida de jugadores que venían siendo determinantes.