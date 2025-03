Alertan que delincuentes se disfrazan de policías para intentar cometer entraderas

Se trata de un modus operandi que generalmente utilizan quienes realizan “el cuento del tío”, pero que esta vez escaló un paso más y confundió a algunos de los damnificados, que a través de las redes sociales dieron aviso a la comunidad para que nadie cayera en la trampa. Además, se dio en una misma zona en un lapso de pocos días, luego de una seguidilla de detenciones de bandas criminales que actúan disfrazados en todo el distrito.

De acuerdo al testimonio de quienes denunciaron la situación, todo comenzó en la zona de la calle Gran Canaria entre Rodolfo López e Islas Malvinas, en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Quilmes, del barrio La Colonia. Según el relato, varios sujetos vestidos con el uniforme de la Policía Federal Argentina y su característico chaleco empezaron a tocar el timbre de las casas y a dialogar con aquellos que estaban en el patio delantero de las mismas.

Decían que querían conversar acerca de las medidas de seguridad próximas a tomar para bajar la tasa de delincuencia en el distrito, pero no llevaban ninguna identificación y su manera de charlar se tornaba extraña, además de que no había patrulleros a la vista. No llegaron a robarle a ningún vecino, como así tampoco pudieron meterse en alguna casa. Esto se debe a que la mayoría de los implicados decidieron no seguirles la corriente y empezaron a dudar si realmente eran agentes o malvivientes.

En sintonía, pidieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ya que hay mucha gente de todo tipo de edad que puede caer en la mentira. Según explicaron, el relato es muy convincente y hasta arrojan chistes para poder entrar en confianza. Quieren más rastrillajes en todo el barrio e indicaron que, en caso de presenciar una situación similar, lo primero que tienen que hacer es llamar al 911.