Almirante buscará salir del fondo de la tabla

Enfrentará este sábado a San Telmo, tras el empate ante Agropecuario. El entrenador Guillermo Szeszurak no podrá contar con Gonzalo Flores, quien estará inactivo un mes a raíz de una lesión.

Nada cambia aún. La media no cambia en Isidro Casanova, pero algo se está modificando: la paciencia del hincha cada vez es menor. Almirante Brown no logra encontrar la senda para sonreír. Siempre se renuevan las esperanzas, esto no se negocia, pero la realidad marca que sigue en el fondo de la tabla de la Zona B.