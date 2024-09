Ambientalistas piden medidas para proteger a la fauna del Parque Pereyra Iraola

Según los ambientalistas, no pueden seguir permitiendo que en un área protegida ocurran estas cosas. Es por ello que necesitan del auxilio a las autoridades para implementar una serie de recaudos que pongan en el foco la integridad para su posterior permanencia de ciertas especies que rondan por el gran espacio verde con el que cuenta el lugar. Además, aducen que estos se lo han ganado por haber estado allí desde un principio.

“Reiteramos que no puede ser posible que dentro de una reserva, máxima categoría de preservación de la vida y naturaleza, se esté matando a la fauna lisa y llanamente por la negligencia de las autoridades que aparentemente no saben controlar algo tan básico como es el tráfico dentro de un área protegida”, indicaron los integrantes de la Asamblea. Esto, claramente, tiene un trasfondo.

Según su relato, viven muriendo animales a raíz de atropellos en la intersección de Camino General Belgrano y Camino Centenario y nadie detiene ese fenómeno que azota a diario. Es por ello que enviaron una serie de recomendaciones para poder solucionar la problemática que los aflige.

“Pasafauna, cartelería y reductores de velocidad es lo mínimo que pedimos. No se puede permitir que por una vía que atraviesa una reserva no exista la más mínima medida de precaución para el cuidado de la vida dentro de la misma. Es el asfalto el que interrumpe la naturaleza, no al revés”, mencionaron y agregaron que convocan "al Ministerio de Desarrollo Agrario, Ambiente y Ministerio de Seguridad, a Vialidad y a los respectivos organismos nacionales a asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes para implementar mejoras que protejan nuestra fauna”.

Cabe destacar que Laura Krayeski, perteneciente a la comunidad, lanzó una petición en redes que ya lleva más de 16 mil firmas de parte de la ciudadanía, apoyando la moción.