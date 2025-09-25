Matrimonio falleció a raíz de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono

Durante los momentos de exposición a las bajas temperaturas, estos casos son noticia constantemente, aunque mayormente ocurren en los barrios emergentes o en los sitios más vulnerables. Esto se debe a que la falta de mantenimiento de los equipos y la poca ventilación de los espacios forman un combo que puede ser mortal, como ocurrió en este domicilio varelense.

Todo comenzó en la intersección de las calles Las Lengas Bis entre El Zorzal y El Cardenal, en el barrio Luján, en una vivienda precaria. Allí vivían Ceferino Reinaga, de 53 años, con su mujer, identificada como Julia Rasguido, de 50, y su hija. Lo cierto es que durante la noche, la joven, llamada María R. (23), llamó desesperada al 911 informando que estaba mareada y que creía que sus padres estaban muertos porque no le respondían cuando los llamaba.

Agentes policiales y profesionales médicos del SAME se acercaron rápidamente al domicilio y al ingresar corroboraron que ambos habían fallecido. Atendieron a la hija y constataron que había un grupo electrógeno a combustible encendido que estaba carburando mal y que emanaba monóxido de carbono. Las víctimas no se dieron cuenta de ello y sumado a la falta de ventilación en el espacio, se quedaron dormidos.

La conmoción fue total y María fue trasladada al Hospital Mi Pueblo, donde quedó internada sin secuelas y tampoco con lesiones, aunque con un cuadro de intoxicación y un estado de nerviosismo y conmoción por lo acontecido. Milagrosamente salvó su vida, ya que estuvo a punto de caer con este “enemigo silencioso”, teniendo en cuenta que estaba adentro de la misma casa.

Según explicó, el artefacto no quedaba afuera de noche porque temían que se lo pudieran llegar a robar. Es por dicho motivo que al momento de dormir lo metían y lo dejaban andando. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 de Florencio Varela y actuaron en la escena agentes de la Comisaría Segunda.