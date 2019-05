Según el estudio de la CCOMPA, la calle más afectada por los cierres fue 9 de Julio al 200, entre las avenidas Mitre y Belgrano. Algunos otros comercios debieron “achicarse” por la crisis y abandonar sus locales por otros más pequeños, como fue el caso de una conocida marca de ropas que estaba frente a la plaza Alsina..

La entidad de comerciantes, señaló que “a esas cifras, reveladoras de una realidad comercial, se le suman, por si faltara algo, quienes están en situación crítica como atraso en el pago de alquileres, deudas con la AFIP y tarifas muy altas”.

Cabe recordar, que hace un mes desde la Cámara de Comerciantes e Industriales, se mencionó que había numerosos locales que estuvieron alquilados y pasaron a la venta, dado que sus propietarios no lograron locaciones a partir de la baja de un 30 a 35 por ciento en las ventas.

Para la CCOMPA, “esa situación es asfixiante y rompe un eslabón importantísimo, el comercio, que como tal es una fuente genuina de generación de empleo, recursos, etc. Detrás de un comercio hay familias que apuestan al trabajo, que no especulan, que no piensan siquiera en fugar dólares o que no tienen cuentas off shore”.

Los índices

Mediante un comunicado, la entidad enfatizó que “cualquier índice que se tome, ya sea el de la UCA, el INDEC o el de la UNDAV (Universidad de Avellaneda) , arroja un saldo negativo en cualquier rubro, pronosticando desocupación y desesperación. Es muy triste ver que las políticas públicas que deberían defender, apoyar y fomentar el consumo genuino y el financiamiento para comprar máquinas, entre otras cosas, no lo hagan”.

El comunicado, finalizó afirmando: “Escribimos estas líneas como un llamado a la reflexión, para que entre todos hagamos lo posible para cambiar este rumbo. Ojalá estemos unidos, atentos, actualizados y estrechemos vínculos cada vez más fuertes, para salir a flote primero y crecer después como lo han demostrado comercios con más de 30, 40 o 60 años de historia”