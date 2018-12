Malito, dijo ayer a El Sureño que “nosotros como bloque de Cambiemos no iniciamos ningún pedido en el Concejo. El intendente cree que lo denunciamos, pero fueron cooperativistas y vecinos los que lo hicieron, por eso interviene la Justicia de acuerdo a la documentación presentada por la gente y la encontrada en el municipio”.

El allanamiento, buscó pruebas acerca de posible malversación de fondos entre 2013 y 2015 con el Plan Trabajar implementado por la Nación y su correlato en la provincia, donde, según los denunciantes, los fondos para obras no iban a las cooperativas, sino a empresas con posibles vinculaciones con funcionarios de Avellaneda.

En opinión de Malito, “sería imposible que el intendente no supiera lo que pasaba”, al tiempo que reiteró: “Los concejales no denunciamos ni participamos del allanamiento, fue ordenado por al Justicia, no tenemos ninguna injerencia”. La causa lleva el Nº 77004/2018.

En tanto, el intendente dijo en el brindis en la Unión Industrial que “las cooperativas investigadas no tienen ni tuvieron vinculación alguna con la municipalidad”. Y que el caso “afecta mi buen nombre y honor”.

También, que “la municipalidad ni durante los años 2013, 2014 y 2015, ni con anterioridad o posterioridad, ha tenido vinculación alguna con la Federación de Cooperativas de Trabajo Nuevos Aires, ni con las once cooperativas que la conforman”, y que figuran en el expediente. Según el jefe comunal, Malito figura como denunciante.

Asimismo, se supo que la Justicia desde octubre avanzó y hasta se han revisado facturas de la gestión 2012/2015 en Quilmes.

Por su parte, el dirigente de los trabajadores municipales Héctor Rubén García, dijo que a pesar de sus diferencias, “tenía la idea de que Ferraresi era un hombre prolijo”. Y en cuanto a la relación con el gremio lo cuestionó duro: “Ha sido muy perverso con los trabajadores municipales”.

