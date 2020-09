Avellaneda: Denuncian la falta de alimentos para alumnos

Enn abril, los ediles advirtieron que había infinidad de desprolijidades cuando se entregaban los bolsones. Muchas veces contenían la mitad de los productos, los tuvieron que acomodar los docentes y auxiliares, las colas en las escuelas fueron un peligro, no estaban todos los cupos cubiertos y como si fuera poco, pese a que la modalidad es aplicada desde el Observatorio de Políticas Sociales comunal y hubo buena voluntad en llevar los bolsones a los hogares de familias contagiadas en recuperación, no se cumplían todas la medidas de seguridad.

"Una semana de contradicciones"

Según la consejera escolar Gabriela Pérez "fue una semana llena de contradicciones. Leemos, en los medios locales, todo tipo de declaraciones de representantes municipales tales como "El país en el pico de casos", "Hacer un esfuerzo y aguantar hasta el 30" y "1027 jóvenes recibirán herramientas fundamentales para continuar con sus estudios", mientras no se cumple con lo básico que es entregar correctamente los alimentos para los alumnos de Avellaneda.

Agregó que "se realizó, en las escuelas del distrito, la entrega del bolsón de alimentos. Más allá que su composición se sigue no respetando lo asignado por la provincia al comienzo de la cuarentena, entendiendo que, aunque lo quieren negar, es por no llegar a la compra de los mismos productos por la suba de precios, que no se encuentra reflejado en el monto enviado por provincia para abonarlos, ya que no hubo aumento en los montos de los bolsones".

Criticó que "las publicaciones no expresan nada de eso; los padres realizando filas para poder recibirlo, exponiéndose docentes, no docentes, familias y, en algunos casos, alumnos".

Posteriormente Pérez advirtió que "por otro lado, las autoridades los convocan nuevamente a salir de sus casas para entregarles las netbooks de Conectar Igualdad, de a grupos y por escuelas. Mi pregunta es: Ante una herramienta tan importante, ¿Cuál es el motivo para continuar dilatando la entrega a todos los alumnos?, ¿No se podían haber entregado junto a los bolsones de comida? ¿Tan importante es el acto y la foto?"

La consejera opositora y siempre crítica de las variantes del sistema aplicado en el municipio, destacó que "son muchos los actores que están poniendo en riesgo a los alumnos dada la necesidad de contar con la herramienta que le será entregada", responsabilizando "a toda autoridad que mire hacia un costado permitiendo que esa modalidad siga sucediendo".

Y consideró que "estamos en un momento de la pandemia de coronavirus que no debemos dejar de cuidar a nuestro alumnado, ojalá recapaciten. En abril se firmó el convenio, municipio y Nación, en agosto, comenzó la entrega, son 1027 netbooks. Si se extiende con modalidad foto, los alumnos continuarán esperando".