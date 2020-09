Avellaneda: Nuevo reclamo de aumento de sueldos de municipales

Basó su reclamo en una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó que solamente pueden participar en negociaciones paritarias los sindicatos con personería gremial, en referencia al que nuclea a los comunales de la ciudad de Salta.

La organización puntualizó que "esto ratifica el fallo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que sostiene que en Avellaneda el único gremio con Personería Gremial y representación territorial es el STMA".

Agregó que "por eso seguimos reclamando paritarias en Avellaneda, para sentarnos a defender los derechos de todos los municipales".

Extenso conflicto

En otro orden, un grupo de 14 docentes del área de Enseñanza Artística llevan 6 meses sin cobrar y la comuna no los reconoce. Tomaron los cargos el 5 de marzo pero nunca se firmó el decreto que los incorporara a las tareas.

La gestión municipal reconoció en parte la situación y de los que comenzaron la protesta a principios del ciclo lectivo ya incorporó a 10 de los 24 en conflicto, mientras el resto reclama cada semana en el Ministerio de Trabajo que el municipio se presente.

Cerca de 100 docentes tomaron cargos en el acto público del 5 de marzo. De ellos, a 24 la municipalidad no les firmó el decreto de alta para incorporarlos a las tareas, a pesar de que sus designaciones fueron firmadas por el director de Enseñanza Artística. Como el resto de los docentes, fueron a trabajar hasta que las restricciones impuestas por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a raíz de la pandemia de coronavirus suspendió las actividades. Muchos lograron hacer clases virtuales pero cuando llegó la fecha de pago no hubo listados.

En mayo los docentes comenzaron con una protesta,, el conflicto escaló a una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y a fines de junio, la comuna aceptó incorporar "arbitrariamente", según el gremio, a 10 de los trabajadores. El resto siguió con la protesta al punto de alcanzar medio años sin cobrar.

"El verdadero problema acá es que muchos docentes dependían de esos cargos y hoy no tienen otro ingreso o dejaron otras horas para tomar esas tareas y quedaron olvidados", señaló Natalia Rivada, representante del STMA en el Tribunal de Promoción Docente de Artística. Y aclaró que las medidas de fuerzas podrían escalar, pero no lo hacen por la pandemia: "No fuimos hasta ahora al Palacio Municipal a protestar porque entendemos el contexto, pero realmente no se cómo se va a resolver esto".

Mientras el área de Enseñanza Artística funciona de forma virtual, bajo las normas que exige la pandemia de coronavirus, la mayoría de los cargos que no fueron dados de alta por la comuna son del Instituto Municipal de Educación por el Arte (IMEPA), donde desde el sindicato han señalado que tiene un funcionamiento "particular" ya que "los docentes presentan proyectos"