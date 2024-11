Axel Kicillof inauguró el Jardín de Infantes N°930 en General Rodríguez

En ese marco, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional paralizó mil obras en todo el territorio bonaerense, muchas de ellas en este municipio: lo hicieron porque no comprenden las necesidades y las demandas de nuestra sociedad”. “Están cuestionando el rol de todo aquello que sea público: nosotros vamos en sentido contrario y, por ello, estamos inaugurando un jardín de infantes y un centro de monitoreo para fortalecer la seguridad en General Rodríguez”, agregó.

“Quieren instalar que todo lo resuelve el mercado, una idea que es absolutamente falsa porque las empresas buscan en primer lugar su ganancia: no tienen prohibido construir escuelas en barrios populares, no lo hacen porque que no obtendrían rentabilidad”, sostuvo el gobernador y añadió: “Las y los bonaerenses están convencidos de que para ampliar derechos se necesita más Estado: nunca nos escucharán decir que las cosas no pueden realizarse porque no hay plata; será con más tiempo y esfuerzo, pero siempre estaremos para cumplir con el mandato que nos dio nuestro pueblo”.

A partir de una inversión de $243 millones, se construyó el edificio del nuevo jardín en el barrio Los Naranjitos, aumentando la oferta educativa con capacidad para una matrícula de 360 alumnos y alumnas. Al respecto, Sileoni manifestó: "El acto de hoy refleja la visión en común que tenemos entre el municipio y la provincia de Buenos Aires: creemos que la educación es un derecho, no un privilegio, y por eso estamos comprometidos en seguir inaugurando escuelas y mejorando el futuro de nuestros jóvenes”.

Por su parte, el intendente García sostuvo: “Cada vez que hemos acudido al Gobernador nos ha dado respuestas y soluciones para esta ciudad que ha crecido mucho en cantidad de habitantes y, por lo tanto, en necesidades y demandas”. “El Gobierno provincial muestra una profunda voluntad política de trabajar para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas”, expresó.

“Este es el resultado de un gran trabajo de toda nuestra comunidad, ya que poner un jardín en movimiento implica establecer un vínculo educativo con los alumnos y alumnas: esperamos que cada día más chicos y chicas del distrito puedan ser parte de nuestra institución”, señaló la directora Natalia Martínez.

Durante la jornada, se puso en funcionamiento un Centro Operativo de Monitoreo para facilitar el seguimiento de las 600 cámaras instaladas en el municipio. En el mismo edificio funcionarán las áreas de Defensa Civil, Transporte y Seguridad del gobierno local.

Recorrida por la Expo Productiva

Además, el gobernador Kicillof, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente García encabezaron la apertura de la Expo General Rodríguez 2024. En la misma se desarrolla la 24º edición de la Ronda de Negocios Multisectorial con la participación de más de 200 empresas y organismos de distintos municipios de la región.

“Así como tenemos un compromiso con la salud, la educación y la seguridad, también fuimos elegidos para apuntalar el desarrollo, la producción y el trabajo”, indicó Kicillof y concluyó: “La industria de la provincia necesita de estos espacios que la impulsan: en este contexto tan adverso que debemos enfrentar, desde el Gobierno bonaerense vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que las pymes puedan salir adelante”.

La expo finalizará el domingo 17 de noviembre y tiene como objetivo mostrar a la comunidad la identidad y fuerza productiva del distrito. Habrá 86 stands de industrias, instituciones y comercios; una exposición de maquinarias; y un paseo de emprendedores de la economía popular.

Por último, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, suscribieron convenios para brindar financiamiento a fiestas y exposiciones locales, y para llevar adelante tareas de pavimentación en el Barrio Raffo, respectivamente.

Participaron de las actividades el diputado nacional Daniel Gollan; los subsecretarios de Coordinación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; funcionarios y funcionarias locales.