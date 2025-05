Banfield, a la búsqueda de refuerzos

El Taladro se rearma con la mira en el próximo semestre y el inicio de torneo Clausura, en julio, por lo tanto Andíjar y Troglio trabajan juntos a la par en pos de delinear al plantel que competirá en el venidero torno con la profunda obligación de remontar los magros resultados del primer tramo del año.

"Este es un plantel, que no es malo, con un potencial interesante. No es un mal inicio, tengo mucha confianza en que las cosas puedan salir mucho mejor en este segundo semestre. Si tuviéramos 5 o 4 puntos más, pensaríamos que no estamos tan mal como pensamos, pero no todo es tan malo como parece. Lamentablemente, siempre miramos sólo la Primera y está bien que sea así, pero no es que sólo estemos enfocados en eso", analizó Andujar en diálogo con el programa de streaming Banfield Manía.

El ex arquero de Estudiantes de La Plata y de la Selección Argentina manifestó que seguramente habrá ventas en el plantel profesional y que los más buscados son Ramiro Di Luciano y Gerónimo Rivera, por lo tanto admitió que no le cortarán la carrera a los futbolistas y que podría haber alguna salida, por un monto que le convenga a ambas partes.

"La realidad nuestra institucional y económica hace que no haya un solo jugador que sea intransferible pero tampoco por eso tenemos que regalar a los nuestros. Necesitamos de las ventas, como todos los equipos del fútbol argentino, para seguir funcionando. No estamos con la idea de regalar a ningún jugador ni darlos a préstamo. Si se va Di Luciano será por una buena venta e intentaremos que le quede algo al club de una futura transacción. Depende del mercado", consideró el ex golero.

Respecto de los refuerzos, aclaró que con Troglio y la directiva enfatizarán en "gente laburadora, enfocada, y comprometida" y reconoció que buscarán a un acompañante para el delantero Marcos Arturia: "Nos está dando desde el sacrificio, la intensidad y el esfuerzo pero que está solo, así que veremos quiénes son los 9 que aparecen en el radar y que podamos traer para no complicar las finanzas del club".