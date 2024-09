Barrera reflexionó sobre los incidente entre Claypole y Berazategui

El entrenador de Berazategui, Marcelo Barrera, se mostró consternado tras los hechos y expresó su incredulidad ante la violencia vivida en el partido. En diálogo con Radio Urbe, Barrera afirmó: "No pienso en si el partido se va a reprogramar o nos van a dar los puntos. Sinceramente, todavía no puedo creer lo que vivimos. Llevo más de 20 años dirigiendo y sigo sin entender por qué pasan estas cosas. Entiendo que esto excede el fútbol, hoy la sociedad está transitando una etapa de mucha violencia. No podemos seguir normalizando esto. Alguien tiene que ponerle fin a estas cosas que opacan los verdaderos valores del fútbol".

El técnico también relató cómo se vivieron los incidentes desde el campo de juego, señalando que, aunque estaba concentrado en el partido, los hechos de violencia lo sacudieron: "Yo estaba enfocado en lo que sucedía en la cancha, pero me dijeron que del lado de la calle había una bengala de color naranja, aunque yo no la vi. Después empezaron las corridas por todos lados. Nosotros éramos un grupo reducido de allegados, donde estaba el presidente en silla de ruedas, su familia y algunos más, detrás de nuestro arquero. Relatarlo es difícil, porque explicarlo es imposible. El operativo de seguridad fue un desastre", lamentó el técnico.

La incertidumbre ahora gira en torno a qué sucederá con el partido y cuáles serán las sanciones para Claypole. Mientras tanto, lo sucedido vuelve a poner en primer plano el problema de la violencia en el fútbol y la falta de seguridad en los estadios, temas que siguen sin resolverse y que afectan el desarrollo normal de los torneos en categorías menores del fútbol argentino.