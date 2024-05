Bera no quiere dejar más puntos en el camino

"Es así, sabemos que muchos no nos van a salir a jugar, y somos nosotros los que tenemos que buscar los caminos para poder ganar los partidos", había asegurado el entrenador de Berazategui, Damián Troncoso, luego del empate ante Lugano, por la fecha 12 de la Primera C. Como ahora, en ese momento eran punteros y se ponía sobre la mesa la misma cuestión: cómo jugarle a un rival que no quiere hacerlo. Ahora se viene el encuentro ante Victoriano Arenas y, si bien algunas cosas cambiarán, las preguntas siguen siendo las mismas.