Bera quiere cortar la racha y volver a ganar

No habrá muchas dudas en una ADB que sale casi de memoria. Román Martinangeli no mostró signos de dolor en los entrenamientos de la semana y será parte de la delantera. Su compañero sí no está asegurados, dado que tanto Sergio Salomone como Julián Rodríguez Seguer podrían ser de la partida. Inicialmente, la idea del DT es respetarle el puesto al Tano y, si el partido no se abre, sumar a Rodríguez Seguer para llenarle el área de centros.

De esta manera, el Naranja saltaría al Norman Lee con Matías Lescano en el arcos; una líneas de cuatro formada por Pedro Durante, Nicolás Pizarro, Enzo Zárate y Kevin Giménez; con un sector medio conformado por Nahuel Pérez, Jonathan Smith, Nahuel Pombo y Matías Flores; y con Martinangeli y Salomone en la vanguardia.

En los últimos cuatro partidos que jugaron, en tres solo cosecharon un punto. No se trata solo de volver a ganar, sino de hacerlo en su reducto. Saben que cuando juegan en el Norman Lee, los rivales se suelen meter atrás con la intensión de llevarse al menos un punto. Gran parte del trabajo de la semana que realizó el entrenador de Berazategui, Damián Troncoso, estuvo orientado a tener recursos a mano para poder sacar a los equipos del abroquelamiento defensivo.

Enfrente tendrán a un Centro que desde hace siete partidos tiene la misma lógica: gana de local y pierde como visitante. El equipo que entrena Diego Herrero viene de imponerse por 3 a 1 ante Yupanqui, en una especie de viejo clásico de la Primera D, y busca acomodarse a una categoría que lo tiene a mal traer, sobre todo cuando sale del José Manuel Moreno de Deportivo Merlo, donde oficia como local.