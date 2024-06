Bera, ante una semana clave para recuperarse

Todavía duele la derrota frente a Deportivo Paraguayo, lo que plantó un panorama casi impensado para el entrenador Damián Troncoso y compañía, porque la victoria de General Lamadrid deja la sensación de que el esfuerzo de 24 partidos se tiró a la basura. Y con vistas al cruce ante los de Loma Hermosa, la única opción es ganar, para intentar recuperar en el último suspiro lo que desea.

Según planificó la Asociación del Fútbol Argentino, los dos cruces fundamentales para definir el destino de la Primera C se jugarán el domingo a las 14.50 con la televisación de Directv. El Naranja visitará a Jota Jota y el Carcelero hará lo propio contra Atlas en General Rodríguez.

En relación a los nombres, ya hay dos interrogantes que tendrán que revelarse en el transcurso de la semana: el lateral derecho Pedro Durante ya cumplió su fecha de sanción por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla, mientras que la otra situación es la de Enzo Zárate, defensor que vio la tarjeta roja frente a Real Pilar y que aún no conoce el grado de su sanción, porque el Tribunal de Disciplina no se expidió. Podría darle dos fechas, por ser roja directa, lo que también significaría no estar presente el fin de semana, o sólo una, lo que le permitiría jugar.

Ante estos panoramas, los que corren riesgos de perder sus titularidades son Jonathan Irala sobre el callejón derecho de la defensa y Diego Molina, quien acompañó en la zaga a Nicolás Pizarro.