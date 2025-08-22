Brown recibe a Merlo con la ilusión de seguir sumando

Este sábado desde las 15, en el Lorenzo Arandilla, el Tricolor de Fabián Lisa enfrentará a Deportivo Merlo por la fecha 10 del Clausura. Ignacio Cuicchi será el árbitro.
Brown de Adrogué volverá a presentarse ante su gente con el objetivo de darle continuidad a la buena imagen que dejó en la jornada pasada. Este sábado desde las 15, recibirá a Deportivo Merlo en el estadio Lorenzo Arandilla por la fecha 10 del Clausura de la Primera B. Ignacio Cuicchi será el encargado de impartir justicia.
El conjunto dirigido por Fabián Lisa llega con confianza luego del triunfo por 3 a 1 frente a Dock Sud, resultado que le permitió cortar la irregularidad de partidos anteriores. En sus últimas cuatro presentaciones acumuló dos victorias, un empate y una derrota, con un total de 8 goles a favor y 7 en contra, lo que muestra tanto su capacidad ofensiva como algunos problemas para sostener el cero en su arco.
Merlo, por su parte, viene de igualar 2 a 2 ante Argentino de Merlo en un duelo cargado de tensión barrial. En sus últimos cuatro compromisos no pudo ganar: cosechó dos empates y dos caídas, con apenas 3 goles a favor y 7 recibidos. Los números reflejan la necesidad de reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la tabla.
El historial reciente favorece a Brown, que ganó cuatro de los últimos cinco partidos en el campeonato y empató el restante. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de abril en la temporada regular del Apertura, cuando el Tricolor se impuso por 1 a 0 como visitante.
Con esos antecedentes, la expectativa está puesta en lo que puedan proponer los de Lisa para confirmar su levantada y en cómo responderá el Charro, obligado a cortar la racha sin victorias. El Lorenzo Arandilla será testigo de un cruce con puntos importantes en juego para las dos campañas.
comentar