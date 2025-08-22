Brown recibe a Merlo con la ilusión de seguir sumando

El conjunto dirigido por Fabián Lisa llega con confianza luego del triunfo por 3 a 1 frente a Dock Sud, resultado que le permitió cortar la irregularidad de partidos anteriores. En sus últimas cuatro presentaciones acumuló dos victorias, un empate y una derrota, con un total de 8 goles a favor y 7 en contra, lo que muestra tanto su capacidad ofensiva como algunos problemas para sostener el cero en su arco.

Merlo, por su parte, viene de igualar 2 a 2 ante Argentino de Merlo en un duelo cargado de tensión barrial. En sus últimos cuatro compromisos no pudo ganar: cosechó dos empates y dos caídas, con apenas 3 goles a favor y 7 recibidos. Los números reflejan la necesidad de reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la tabla.

El historial reciente favorece a Brown, que ganó cuatro de los últimos cinco partidos en el campeonato y empató el restante. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de abril en la temporada regular del Apertura, cuando el Tricolor se impuso por 1 a 0 como visitante.

Con esos antecedentes, la expectativa está puesta en lo que puedan proponer los de Lisa para confirmar su levantada y en cómo responderá el Charro, obligado a cortar la racha sin victorias. El Lorenzo Arandilla será testigo de un cruce con puntos importantes en juego para las dos campañas.