El Santos de Neymar contrató a un DT argentino para intentar salvarse del descenso

Vojvoda firmó con Santos hasta finales de 2026 con el club brasilero. El acuerdo entre el entrenador argentino y la dirigencia del club se alcanzó en un puñado de horas de negociaciones luego de que se descartara la opción de Jorge Sampaoli debido a las exigencias del exseleccionador argentino, que la dirigencia no pudo satisfacer.

Vojvoda, que ya había rechazado ofertas de otros equipos brasileños, aceptó la propuesta del Santos motivado por la historia y el prestigio de la institución. Las partes ya han intercambiado borradores de contrato y solo restan cuestiones burocráticas para el anuncio. Vojvoda es esperado en la ciudad de Santos este viernes para firmar su vínculo.

image

La salida de Cléber Xavier respondió a la necesidad de revertir una racha negativa que mantiene al club en el decimoquinto puesto de la tabla, con apenas 21 puntos en 19 jornadas y solo seis victorias. El Santos se encuentra a solo dos unidades de la zona de descenso, lo que incrementa la presión sobre el nuevo cuerpo técnico y la plantilla.

El perfil equilibrado de Vojvoda y su disposición a trabajar con planteles reducidos, sin exigir refuerzos costosos, resultaron determinantes para su elección. La carrera del DT incluye etapas en clubes argentinos como Newell’s, Huracán, Defensa y Justicia y Talleres. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó en Fortaleza, donde dirigió 310 partidos y logró posicionar al equipo entre los protagonistas del fútbol brasileño, tanto en el torneo local como en competiciones internacionales, llegando incluso a disputar la final de la Copa Sudamericana.

Aunque la llegada de Vojvoda ya está definida, su debut oficial al frente del Santos no será inmediato. El técnico argentino es esperado en la ciudad este viernes, pero la previsión es que asuma la dirección técnica en el encuentro ante Fluminense, programado para el día 31 de este mes. Mientras tanto, Matheus Bachi se hará cargo del equipo de manera interina en el compromiso más próximo que enfrentará al Santos con Bahía este domingo.