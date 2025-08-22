Investigadora de Estados Unidos realizó trabajo de campo en la Universidad de Avellaneda

Se trata de Abbey Jones, quien durante su estancia participó en distintas actividades académicas y comunitarias articuladas por el Departamento de Cooperación Internacional de manera transversal con espacios universitarios en los que se desarrollan proyectos de cooperación, clases y experiencias interculturales con estudiantes internacionales.

En este marco, la investigadora observó y documentó las prácticas que llevan adelante jóvenes provenientes de diferentes países, quienes además de cursar asignaturas en la Universidad, se involucran activamente en proyectos de compromiso social y comunitario. Estos insumos resultan fundamentales para el desarrollo de su investigación, centrada en el papel de las universidades en la formación de estudiantes globales.

El Departamento de Cooperación Internacional acompañó esta visita y trabajó de manera conjunta con la investigadora para la selección de las actividades a realizar y la construcción de su agenda durante la estancia.

Entre las múltiples acciones realizadas en la institución, la doctoranda realizó entrevistas a los equipos docentes de las materias de Prácticas pre-profesionales Martín Zuccaro y Elsi Martinez de Gestión Cultural y Elena Calvín de Periodismo. A su vez, participó de una recorrida por las instalaciones de la UNDAV guiada por la estudiante Agustina Rey, en el marco de las acciones del Area de Vinculación Turística.

Por otro lado, también mantuvo una reunión con representantes de Centro de Estudiantes de Cultura, Arte y Comunicación y de la Federación de Estudiantes, en el marco del cual, una estudiante proveniente de Italia, de la Sapienza Universitá di Roma, realizó una experiencia de prácticas y relevamiento para su tesina de grado.

Abbey Jones tuvo entrevistas por fuera de la institución, como el caso de su visita al Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, allí fue recibida por su Director Horacio Mosquera y la Directora General Patricia Bombino. En el Museo, una estudiante de Brasil, de la Universidade de Minas Gerais, realizó prácticas culturales, tales como la traducción y adaptación al portugués del guión para las visitas y en la organización de La noche de los museos.

También concurrió a la Biblioteca Popular Sarmiento de Valentín Alsina, donde entrevistó a Roxana Caló, miembro de su Comisión Directiva. En el marco de la asignatura abierta de Turismo Comunitario de la UNDAV que se dicta en la biblioteca con estudiantes y vecinos, fueron recibidos allí estudiantes de Brasil y de Ecuador.

Desde la casa de altos estudios, señalaron que "la presencia de Jones en la UNDAV contribuye no solo al fortalecimiento de lazos con instituciones académicas internacionales, sino también al reconocimiento de la universidad como un actor clave en la construcción de experiencias de movilidad e inclusión educativa". "Son acciones profundizan y refuerzan el compromiso de la UNDAV con la internacionalización solidaria y con la producción de conocimiento de alcance global", añadieron.