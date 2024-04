Campodónico recupera piezas clave de cara al duelo del domingo

El entrenador de Temperley busca armar el once inicial que termine de convencer a la dirigencia de que su ciclo puede durar más que un interinato.

"Gastón (Aguirre) me pidió si podía dirigir contra Estudiantes, le respondí que me encuentro a disposición de ellos. Estoy muy contento por los resultados", adelantó el entrenador de Temperley, Mariano Campodónico, quien dejó la reserva para asumir de forma interina la conducción del plantel profesional. En tiempos de incertidumbre y falta de definición, el DT busca el mejor once posible para recibir a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo desde las 15.30.