Vega: "Me siento culpable por el primer gol"

Tras el encuentro, Marcelo Vega, capitán y referente del Mate, dio la cara y se mostró visiblemente dolido por el resultado. "Hay que dar la cara. Cuando se juega mal y las cosas no se hacen como se tienen que hacer, hay que poner la cara. Me voy con mucha bronca. Me siento culpable por el primer gol, di mal el pase y arrancar así cuesta", expresó con autocrítica.

El encuentro se le hizo cuesta arriba a Argentino desde el arranque. A los cinco minutos ya estaba en desventaja, y el golpe temprano descolocó a un equipo que suele fortalecerse como local. "Nos hacemos fuertes, pero ir perdiendo 1 a 0 de local a los cinco minutos lo hace cuesta arriba", explicó Vega.

El experimentado mediocampista también fue claro sobre el presente del equipo en el campeonato: "De este torneo ya quedamos afuera de todo, pero intentaremos quedar lo más arriba posible. Hay que seguir trabajando y mejorando. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y pensar en el Clausura".

La derrota llegó justo cuando el Mate parecía haber encontrado una racha positiva. "Es lamentable terminar así, habíamos agarrado una rachita linda y con dos partidos nos despedimos de todo", lamentó el capitán, en declaraciones con El Mate tiene Banca.

Ahora el conjunto de la Barranca tendrá fecha libre y recién volverá a jugar en dos semanas. Vega no ocultó su ansiedad por buscar revancha: "Yo quiero tener revancha mañana, pero hay que esperar".