Celebrarán los 152 años de la fundación de Banfield

Cabe recordar que la fecha del aniversario es el 15 de agosto, y fue elegida por historiadores locales porque el 15 de agosto de 1873 fue la primera vez que los centenarios diarios La Prensa y La Nación se refirieron a la zona como Banfield para promocionar la venta de los terrenos realizada por la firma Bullrich en los alrededores del nuevo paraje del ferrocarril construido por los ingleses.

Este será el tercer año consecutivo que se organiza un festejo de estas características en el marco del aniversario de Banfield, una ciudad con mucha identidad y sentido de pertenencia por parte de sus vecinos.

Las actividades, todas con entrada libre y gratuita, se desarrollarán de 11 a 17 en las calles céntricas de la ciudad y son organizadas de manera conjunta por el Municipio de Lomas de Zamora y la Cámara de Comercio de Banfield.

La jornada se desplegará sobre la calle Maipú, desde Vergara hasta Arenales, con distintos espacios temáticos. Entre Vergara y Alsina se podrá recorrer una feria de más de 50 emprendedores locales junto al Mercado Consciente de Productores. En el tramo de Alsina a Belgrano, se ubicará una muestra industrial con la participación de 50 empresas de la ciudad.

A su vez, de Belgrano a Pueyrredón, más de 25 instituciones sociales, educativas y comunitarias mostrarán su trabajo en la zona. Luego, de Pueyrredón a Viamonte, será el turno de 10 clubes deportivos del distrito, mientras que desde Viamonte hasta Arenales se instalarán 30 centros culturales con propuestas artísticas y talleres.

La gastronomía también tendrá su lugar destacado en la celebración. Sobre la calle Viamonte, entre Maipú y Talcahuano, se montará un corredor gastronómico con más de 30 foodtrucks y puestos de comidas y bebidas. Además, en la esquina de Arenales y Maipú, se instalará un gran escenario donde se presentarán espectáculos musicales y shows en vivo para todo público.

La actividad contará, además, con la presencia de colectividades japonesas, coreanas, inglesas, españolas, árabes e italianas. Y durante toda la jornada se realizarán juegos infantiles, kermés, sorteos y regalos.

"El objetivo es mostrar todo lo que se hace en Banfield en materia comercial, industrial, cultural, educativa y deportiva. Tanto el año pasado como el anterior tuvimos dos festejos muy lindos y con una impresionante convocatoria, así que este año queremos superarnos y que las familias y vecinos vengan nuevamente a disfrutar", destacó el presidente de la Cámara de Comercio, Federico Casco.