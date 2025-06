Clamor por seguridad de los comerciantes de Esteban Echeverría

"Nos cansamos de promesas, de parches y de mirar para otro lado. Mientras nosotros abrimos todos los días, nos rompemos el alma para trabajar dignamente, el Municipio mira cómo todo se desmorona y no toma medidas duraderas", dispararon desde CUEE.

A través de sus redes sociales, la entidad responsabiliza al intendente Fernando Gray por esta situación, al endilgarle que "después de 20 años en el poder, no puede decir que no tiene responsabilidad en esto"; y cuestionan: "¿cuántos comercios más tienen que caer para que actúen? No pedimos milagros. Exigimos lo básico: poder trabajar tranquilos y dejar de ser rehenes de la delincuencia".

"Ya no alcanza con operativos para la foto. Necesitamos prevención real, presencia sostenida y respuestas concretas", apuntaron. "Desde CUEE decimos ¡basta! y convocamos a todos los comerciantes a unirse en este reclamo", subrayaron.

En ese sentido, recordaron que en la madrugada del 3 de junio un kiosco también fue víctima de una "inseguridad que no duerme y un Estado que está ausente".

"Los comerciantes no pedimos privilegios, pedimos poder trabajar en paz. No alcanza con cámaras que no funcionan ni con móviles que aparecen después del delito. Queremos presencia efectiva, patrullaje real y compromiso político con quienes damos vida a los barrios".