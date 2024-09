Czornomaz: "Nos faltó un poquito de suerte"

El Mate dejó pasar una oportunidad inmejorable. Frente a la Villa, fue de menor a mayor y en el segundo tiempo erró varias situaciones muy peligrosas, que le impidieron llevarse los tres puntos a La Barranca, un resultado que hubiera servido mucho desde lo numérico y también desde lo anímico.

"Esta es una cancha siempre muy difícil y el rival lo demostró. San Carlos no dio nada por perdido y se la jugaron en todas las pelotas, siempre estuvieron muy bien paradas, nosotros intentamos desequilibrar desde el primer minuto y tuvimos las situaciones más claras, pero el punto nos sabe a poco", analizó el entrenador en declaraciones con El Informante Sur, mientras que sumó: "Nos sabe a poco por el esfuerzo y las ganas que le metieron los jugadores. En el primer tiempo no jugamos bien, nos faltó movimiento, algo más de ir por afuera y terminar mejor la jugada. Creo que no fuimos claros, pero el segundo tiempo me gustó mucho más, nos faltó un poquito de suerte porque tuvimos tres muy claras".

Por otro lado, dejó en claro: "Hay que seguir trabajando. Si queremos acortar diferencias, ganar es el único resultado que nos va a permitir pelear hasta el final".

Con vistas a lo que se viene, la próxima presentación será este miércoles desde las 15 en condición de local frente a Sportivo Italiano, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, pero que no pudo disputarse en su momento por las malas condiciones climáticas que azotaron en el Area Metropolitana de Buenos Aires, fenómeno conocido popularmente por la tormenta de Santa Rosa.