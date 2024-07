Daniel Faggiano arrasó en la final del TC Platense

Faggiano sigue afilado en la categoría y tras varios podios llegó un triunfo vital que lo habilita a pelear por el título, bajo el comando de Poligab y La Espumita Quilmeña.

El varelense se impuso con autoridad y relegó a experimentados como Belhart y Rodríguez, con el Chevrolet preparado en Quilmes, y expresó en redes sociales su agradecimiento a quienes están a su lado en el proyecto: "Son muchos los que me empujan para que yo pueda cumplir mi sueño y hacer lo que más amo, como mis viejos, los sponsors y tanta gente que ayuda de alguna. El Turco me da una mano con la alineación y Gabi Martínez con el motor, el chasis es de Desarrollos Muchi y los amortiguadores me los facilita Sívori Racing. Son tantas las personas que están al pie del cañón para que esto sea posible que no me alcanza para agradecer tanto".

En el TC Platense, Faggiano suma 105,5 puntos, pero el líder sigue siendo Belhart con 125,5 y Rodríguez marcha está segundo a 9 unidades del piloto de O'Higgins.

La próxima cita será el 3 y 4 de agosto y en ella Faggiano buscará ratificar su nivel ascendente y pujante.