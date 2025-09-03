De Carlo y su salto de fe en el Turismo Carretera

De Carlo se mostró preocupado por la performance en ciertos momentos de 2025 e hizo su balance, entonces contó: "La verdad que arrancamos sin ser tan competitivos. Hubo un cambio interno muy grande interno en el equipo, me enteré muy sobre la hora de arrancar el campeonato y eso me llevó a tomar decisiones rápidas. Estamos poniendo mucho trabajo junto a los chicos, con Fabián Fuentes en la parte técnica y yo tratando de organizar el trabajo, y por ahora estamos bien".

Según el lanusense, el TC se puso difícil y agregó: "Está más competitivo que el año pasado, hay muchos autos y muy buenos pilotos, chicos jóvenes que van muy rápido así que estar en el nivel no es poca cosa. Nosotros seguiremos trabajando en silencio pero siendo lo más competitivos posibles para cumplir nuestros objetivos. Trabajaremos para que el Mago (Ebarlin) este dentro de los últimos tres del minuto, su primer podio en el año fue algo muy importante para él y para nosotros".