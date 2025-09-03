De Carlo y su salto de fe en el Turismo Carretera

El lanusense no solo se alista como piloto sino también como dueño del equipo LRD Performance, que atiende su Chevrolet Camaro y el de Juan José Ebarlín.
El piloto de Lanús Diego De Carlo dio su salto de fe en el Turismo Carretera este año y no solo se alista como piloto sino como dueño del equipo LRD Perfomance que atiende su Chevrolet Camaro y el de Juan José Ebarlin, y en la actualidad busca mayor rendimiento en ambos autos y por ello apresta a sus colaboradores para que puedan reencontrarse con los buenos resultados, que este año llegaron de la mano del Mago.
De Carlo se mostró preocupado por la performance en ciertos momentos de 2025 e hizo su balance, entonces contó: "La verdad que arrancamos sin ser tan competitivos. Hubo un cambio interno muy grande interno en el equipo, me enteré muy sobre la hora de arrancar el campeonato y eso me llevó a tomar decisiones rápidas. Estamos poniendo mucho trabajo junto a los chicos, con Fabián Fuentes en la parte técnica y yo tratando de organizar el trabajo, y por ahora estamos bien".
Según el lanusense, el TC se puso difícil y agregó: "Está más competitivo que el año pasado, hay muchos autos y muy buenos pilotos, chicos jóvenes que van muy rápido así que estar en el nivel no es poca cosa. Nosotros seguiremos trabajando en silencio pero siendo lo más competitivos posibles para cumplir nuestros objetivos. Trabajaremos para que el Mago (Ebarlin) este dentro de los últimos tres del minuto, su primer podio en el año fue algo muy importante para él y para nosotros".
