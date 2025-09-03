Grelak comienza a definir el once de Quilmes ante Ferro

El Cervecero no quedo conforme tras el choque ante Almagro, dado que la igualdad no le permitió el avance esperado en la tabla para acercarse al sector del Reducido, por lo tanto espera repuntar contra Ferro.

El orientador dio su opinión tras la equidad y expresó todo es bronca y dolor "porque se hizo un gran esfuerzo cuarenta y ocho horas después de un partido (el recuperado ante Alvarado)" y agregó: "Estábamos para llevarnos todo. Y por decisiones puntuales, errores como no haber defendido la última pelota, nos sacó esa posibilidad".

En diálogo con Perspectiva Sur, el DT Cervecero indicó, en un profundo análisis: "El partido estaba controlado, relativamente tranquilo, porque veía un equipo sólido, que no tenía problemas. Y estaba atacando bien las pelotas cruzadas y también generó dos situaciones de contra que no pudo definir. A veces aparecen estas distracciones, porque estoy convencido de que no hubo ningún tipo de relajación ni nada de eso. Almagro puso mucha gente en el área y terminó empatándolo".