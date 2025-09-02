MalvinAs Argentinas: el Centro Operativo Municipal y la Policía detuvieron a tres sospechosos con autos robados

La intervención permitió interceptar el rodado y comprobar que estaba vinculado a un hecho delictivo. Durante el procedimiento fueron aprehendidos tres hombres que circulaban en distintos vehículos con pedido activo por hurto.

ROBO-AUTO-MALVINAS-ARGENTINAS

Los operativos se realizaron en conjunto entre el personal policial y el COM, que trabaja las 24 horas monitoreando cámaras y recibiendo alertas de los vecinos. Esta articulación entre la tecnología y la fuerza de seguridad hace posible una respuesta más rápida y efectiva.

Ante cualquier hecho sospechoso, los vecinos pueden comunicarse con el Centro Operativo Municipal al 0800-222-0911. La participación ciudadana es clave para reforzar la seguridad y cuidar a cada familia malvinense.