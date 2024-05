Denuncian que cuadrillas tercerizadas de Edesur cobran por reestablecer el servicio

Ocurrió en Gobernador Irigoyen al 400, donde seis viviendas fueron afectadas por la interrupción a la madrugada, lo que motivó que los titulares de esas casas realizaran la correspondiente queja a la empresa prestataria.

Posteriormente, aparecieron los obreros de la firma subcontratada en uno de los inmuebles y, ante su llegada, se acercaron los otros frentistas con el fin de comunicarles sus situaciones particulares.

Lo que nunca imaginaron fue la contestación o, mejor dicho, la propuesta indecente que iban a recibir. “No tenemos tu reclamo, solo vinimos por este domicilio”, señaló uno de los trabajadores, quien luego “invitó” a realizar un acuerdo entre privados.

El cansancio de no tener un servicio como la gente y la falta de respuestas hicieron que aceptaran la oferta.

Según trascendió, uno de los afectados comentó que “en mi caso particular, terminé pagando 20 mil pesos y en un par de minutos me devolvieron la luz” y reveló el problema que tenía: “Eran los fusibles que se encuentran antes del medidor y su mantenimiento corresponde a Edesur”.

“Me cansé de llamar y reclamar y cada vez que la cuadrilla aparecía por la cuadra me decían que no podía ver mi casa porque no tenían el reclamo”, agregó resignado.

A modo de cierre, confesó que realizó la denuncia de Edesur, pero, nuevamente, no obtuvo respuesta.