Detenida tras robar junto a varios cómplices el comercio de su ex pareja

Se trata de un hecho alarmante que se suma a la lista de delitos que hay en el distrito, pero con un color diferente por tratarse de una venganza o un impulso cargado de rencor. Es importante destacar que ambas partes, tanto la agresora como el damnificado, mantuvieron un extenso vínculo que culminó por causas no esclarecidas y ahora ella deberá afrontar un proceso judicial importante.

Todo comenzó en un local situado sobre Comandante Olivieri al 3200 en Quilmes Oeste durante el fin de semana, pero trascendió en las últimas horas. Según explicaron los vecinos de allí, escucharon un griterío estruendoso y salieron a ver qué estaba sucediendo. El dueño del almacén estaba en la puerta reteniendo a una mujer y las puertas del lugar iban abiertas de par en par, a pesar de que en horarios nocturnos se encuentra cerrado al público.

Lo cierto es que le habían entrado a robar una balanza, todo tipo de mercadería comestible, bebidas alcohólicas y no llegaron a sacar dinero en efectivo debido a que no tenía billetes en la caja registradora. Instantes después, vio que en el ilícito estaba implicada su ex pareja y es por ello que decidió llamar al 911 para que agentes policiales de la Comisaría Quinta de La Cañada intervinieran.

Así las cosas, los uniformados entrevistaron a los presentes y trasladaron a la malviviente y al damnificado en patrulleros a la mencionada seccional. Ella quedó detenida, mientras que los investigadores trabajan para dar con el paradero de los restantes ladrones, ya que lo sustraído aún no fue encontrado. Esto supone un grave problema para el sujeto, que ahora se ve imposibilitado para trabajar.

El caso repercutió en redes sociales rápidamente y los vecinos repudiaron el accionar de la sindicada, que actuó sabiendo que se trataba del almacén de su ex y poco le importó para llevarse lo que no era de ella.