Detuvieron a matrimonio que asaltó a dueña de supermercado chino en su casa

Mientras los vecinos varelenses están atemorizados por esta ola de inseguridad que golpea principalmente bajo la modalidad entradera o escruche, sumado a los asaltos que se dan en las calles, las autoridades intentan capturar con velocidad a los autores de estos hechos con la ayuda de la tecnología disponible. En esta oportunidad lo hicieron a tan solo dos días del atraco con un par de allanamientos que tuvieron resultado positivo.,

Todo comenzó con un asalto por parte de dos malvivientes, un hombre y una mujer, en la vivienda de una supermercadista china identificada como Chuchu Ch., quien reside en las cercanías de la estación de trenes de Ardigó. La misma, situada sobre la calle 513, fue intervenida por estos hampones, pareja entre sí, que con una barreta y con armas lograron llevarse mercadería de valor.

Relojes, alhajas, dinero en efectivo entre pesos y dólares, un arma de fuego y un teléfono celular fue el botín del cual se hicieron previo a darse a la fuga.

Sin embargo, gracias a las imágenes recolectadas de las cámaras de vigilancia y a la recreación del recorrido que realizaron hasta su casa, agentes policiales de la Sub DDI de Florencio Varela llegaron a dar rápidamente con su paradero. Trabajaron en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y allanaron una casa situada también sobre la calle 513, a pocas cuadras del objetivo asaltado.

Allí detuvieron a Juan Carlos O. y a Rosa A., a quien le secuestraron su auto y gran parte de lo robado a la supermercadista. Además de haber quedado escrachados, pudieron comprobar su responsabilidad ya que encontraron una cartera utilizada en el hecho, un pantalón, un bolso, una campera y un par de zapatillas.

También allanaron otra vivienda, aunque en la misma no tuvieron resultados positivos y creen que actuaron con otros cómplices que siguen siendo buscados. Así las cosas, intervienen las autoridades judiciales y los implicados deberán responder ante las duras acusaciones presentadas.