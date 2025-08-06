Misas, procesiones y una olla popular para celebrar el Día de San Cayetano

El jueves no será un día más para los feligreses, que aguardan esta fecha con ansias, sea cual sea el momento y más teniendo en cuenta el panorama de la actualidad. En esa línea, en las horas previas, la Conferencia Episcopal Argentina lanzó un duro comunicado al respecto e indicaron que es un día de escucha y de peticiones para los más necesitados, ya que “hiere la dignidad” la imposibilidad de acceder a un empleo..

“La devoción a San Cayetano es una expresión profunda de la fe de nuestro pueblo, que no se resigna ante el sufrimiento y que, con esperanza y solidaridad, reza y camina, poniendo en manos de Dios sus necesidades personales y familiares más urgentes”, indicaron en el texto extenso..

En sintonía, la Diócesis de Quilmes llevará a cabo en sus tres Santuarios este festejo masivo e histórico bajo el lema “Con San Cayetano trabajamos con esperanza para un mundo más solidario”. En Mosconi al 21, en territorio quilmeño, habrá una olla popular y se hará la típica procesión desde la Rotonda de Pasco, a la cual acuden con normalidad miles de creyentes en el Patrono. Desde las 7 de la mañana y hasta las 21, habrá misas cada dos horas, mientras que la de las 19 será brindada por el Obispo Tissera.

En Florencio Varela, el Santuario queda en la intersección de El Zonda y El Atalaya, en el Kilómetro 26. La primera misa será a las 23 de este miércoles, para recibir el jueves entre toda la comunidad. Al otro día, se hará la procesión desde la Ermita de Luján ubicada en la estación de trenes de Florencio Varela y habrá misas a las 9, 11, 14, 17 y 19 en la mencionada iglesia.

Al igual que en Berazategui, cuya iglesia queda en calle 151 entre 6 y 7, estará el padre Eduardo Ritondo en representación de la Diócesis de Quilmes. En el Santuario varelense lo hará a las 19, mientras que en el berazateguense a las 10 de la mañana. Lo cierto es que en este último, la primera misa será dictada desde las 0 hora. Luego de ello, desde las 8 y hasta las 20, cada dos horas, habrá convocatoria para escuchar la Palabra.

“Pedimos la intercesión de San Cayetano para que no falte el trabajo digno en nuestros hogares y para que quienes hoy están desocupados o viven en condiciones laborales precarias encuentren nuevas oportunidades que les devuelvan la esperanza y mejoren su calidad de vida”, remarcaron desde la Conferencia Episcopal en vísperas de esta nueva fiesta que año tras años aumenta su convocatoria.