Detuvieron a tres adolescentes y un niño acusados de entraderas en casas de Banfield

Las denuncias de varios vecinos sobre el crecimiento de esta modalidad delictiva y la presencia de jóvenes que forzaban las entradas de las casas en la zona residencial para robar hizo que el Comando de Patrullas lomense reforzara el patrullaje en ese sector.

Esto permitió detectar, al grupo de jóvenes en la esquina de Larroque y Estrada. Ante la presencia policial, los chicos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente aprehendidos por los oficiales.

Luego se los identificó. Se trata de dos jóvenes de 19 años, un adolescente de 17 y un chico de apenas 12 años. Uno de los adultos tenía un pedido de detención por el delito de "robo calificado", mientras que al adolescente se le secuestró una pistola Bersa 380. Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.