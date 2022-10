Diego Santilli eleva la confrontación con Axel Kicillof

Además, el precandidato de Juntos a la gobernación bonaerense en 2023, dijo que el actual mandatario peronista “empeoró todos los problemas estructurales” de la provincia. El ataque contra Kicillof se produjo durante una recorrida por la ciudad de La Plata, en la que Santilli conversó con vecinos y comerciantes.

"Kicillof está ausente y no gobierna la provincia”, expresó rodeado de vecinos, al mismo tiempo afirmó que “ha empeorado todos los problemas estructurales. Kicillof es el reflejo de Alberto Fernández: no hay gestión, no hay plan, no hay rumbo y no hubo en casi tres años ninguna transformación relevante y profunda. Los bonaerenses viven cada vez peor".

En ese punto, Santilli señaló que desde Juntos por el Cambio “estamos trabajando y comprometidos en construir una alternativa superadora al kirchnerismo en la provincia. Estoy convencido de que el año que viene le voy a ganar a Kicillof y vamos a ganar la Provincia".

El itinerario por la capital de la provincia incluyó la supervisión de la transformación integral de las veredas que avanza sobre Avenida 7 y una merienda con vecinos en un local gastronómico de City Bell.