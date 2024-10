Dos piquetes en Quilmes durante el paro nacional de gremios del transporte

En esta oportunidad y por decisión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), durante este miércoles no circulan los trenes, camiones (lo que determina la interrupción de la recolección de residuos), barcos ni subtes y están restringidas las operaciones aéreas.

Piqueteros se concentraron en el Triángulo de Bernal desde las 11 e hicieron una olla popular. Fueron convocados allegados al Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y otros grupos. Se cortó el tránsito por lo que hubo fuertes demoras, y como es habitual, los más perjudicados fueron los usuarios del transporte público.

En sintonía, también se juntaron en la intersección de Camino General Belgrano y Rodolfo López, en el oeste quilmeño. Es importante resaltar que hicieron exactamente lo mismo y se quedaron allí algunas horas a partir del mediodía, hasta levantar campamento y dejar la cinta asfáltica liberada para que la comunidad se pueda volver a movilizar. Si bien se había informado a través de las redes sociales que evitaran la zona, mucha gente no estaba enterada de ello.

El paro nacional de distintos gremios de transporte finalizará a la medianoche y este jueves, en principio, no funcionarán los colectivos, por decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Esto último es a raíz de que no llegaron a un acuerdo en las últimas paritarias y no pudieron definir la actualización del salario respecto a la inflación.

“Los trabajadores entienden que estamos peleando no solo por cuestiones sectoriales, sino por la educación, la salud, los jubilados y por todo lo que este gobierno está destruyendo”, había afirmado Juan Pablo Brey, secretario general de aeronavegantes horas antes de que inicie la manifestación nacional.