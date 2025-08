Duarte afirmó que el equipo "va a dejar todo por los tres puntos"

"Me quedo con la sensación de que podíamos habernos llevado un poquito más, pero después, en frío, pensás que ellos también tuvieron situaciones de gol por estar de local. Así que el punto está bien. Lo importante es que se sumó, y a nivel personal, mantener el arco en cero es un objetivo porque sabés que, al menos, un punto te llevás", explicó el zaguero en declaraciones al programa partidario Locos x Temperley.

El entrerriano, nacido en la localidad de Federal, reconoció que el inicio de la temporada no fue el mejor en lo personal, pero remarcó el proceso de adaptación y confianza que atravesó con el correr de los partidos. "A mí siempre me gusta agradecer, uno lo siente. Estoy tranquilo. Saber que al principio me costó un poquito lo debo reconocer, pero a medida que me fui afianzando, me sentí cada vez mejor, me fui soltando y hoy la verdad es que me siento muy bien", aseguró.

Duarte también destacó la competencia interna del plantel como uno de los factores clave en el buen momento que atraviesa el equipo: "Creo que todos estamos bien. Hay una competencia interna muy buena, quedó a la vista. Eso eleva el nivel de todos".

Con 42 puntos y en el quinto lugar de la Zona B, Temperley le sacó diez unidades al noveno, Nueva Chicago, y se encuentra a sólo cuatro de los líderes, Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza, aunque este último debe un partido ante Deportivo Morón. Los números alimentan la ilusión, pero el defensor prefiere no mirar más allá del próximo partido.

"Tenemos que revalidar este punto que conseguimos en Carlos Casares. El domingo va a ser importante que estemos todos metidos para poder conseguir los tres puntos y saber que el empate sirvió. Quiero agradecer a toda la gente que nos apoya, está de más decirlo, pero sé que el domingo la gente de Temperley va a acompañar. Vamos a dejar todo", afirmó el defensor central.

El equipo de Forestello recibirá este domingo a San Telmo, desde las 15:30, en el Alfredo Beranger. Allí, el Celeste mantiene una racha positiva de siete partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates. La expectativa es grande: una victoria permitiría al Gasolero seguir prendido arriba y reforzar su candidatura en la pelea por el ascenso.

Duarte sabe que no hay margen para relajarse, pero confía en lo que viene construyendo el grupo. "El esfuerzo de todos se está viendo. Cuando los resultados acompañan, uno se siente mejor y el trabajo se disfruta más. Sabemos lo que nos estamos jugando y vamos a luchar hasta el final", concluyó.