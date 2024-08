Ekaterina Michalski dejó el Mariano Acosta para volver a Italia

La ex Sedalo habló con este medio sobre su salida y emprende una nueva aventura en el exterior: "El año pasado me habían contactado de Italia para regresar al país, pero en su momento dije que no, así que ahora me pareció un buen momento para retornar a Italia, ya casi en el final de mi carrera,por una cuestión más personal que deportiva".

La dama figura del handball manifestó que no le quedaba mucho tiempo para mudarse a Italia nuevamente y agregó: "Será una linda experiencia de vivir antes de jugar. Me duele obviamente dejar el Acosta, porque me integraron perfecto y super fácil, me hicieron sentir familia el tiempo que estuve y entendieron mi decisión, sé que las puertas siguen abiertas y cuando decida retirarme será en el Acosta. Cumplimos metas a corto y largo plazo, me voy feliz".

Michalski manifestó que su premisa será ayudar al nuevo equipo a seguir con su desarrollo y disfrutar del profesionalismo del deporte y agregó: "Quiero disfrutar de esto en Italia, en Argentina le dedicamos mucho tiempo a estudiar y trabajar y no se puede vivir del handball, pero en Europa se puede. Te da tiempo para descansar y reponerte entre partidos, así que esta experiencia me servirá para mi futuro retiro en el Acosta, porque esa es la idea".

En sus redes sociales, el Mariano Acosta puntualizó: "Extendemos nuestras felicitaciones y le deseamos muy buen viaje a Ekaterina Michalski de Liga de Honor Oro, que se incorporará al equipo Città del Redentore HC en Italia! Muchos éxitos en esta etapa".