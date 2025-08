El intendente de Tigre aseguró que "los grandes líderes son aquellos que saben conducir en la adversidad y dialogar con el otro"

En esta línea, continuó: “El país necesita un líder que escuche, que no insulte, no agravie y entienda que la verdad es la que construimos entre todos. Hay que saber recibir, exponer las ideas y discutirlas en un marco de respeto mutuo. Es un día histórico, no solo se conmemora lo que se denominó la reconquista de Buenos Aires, sino también el Día de Tigre”, continuó el jefe comunal.

Y cerró: “Esta jornada unifica a todas las instituciones y vecinos del distrito. Decidimos poner en valor el 4 de agosto como representación del día de toda la comunidad local, donde un pueblo fue protagonista, forjó la historia y a través de los institutos podemos reconstruir y recordar lo sucedido”.

La actividad comenzó con una ofrenda floral al monolito conmemorativo del desembarco de Liniers -ubicado en la Plaza Daniel M. Cazón- encabezada por autoridades del Poder Ejecutivo comunal. Posteriormente, en el Museo de la Reconquista los presentes entonaron el Himno Nacional, interpretado por el Cuarteto de Cuerdas de Rincón de Milberg. A continuación, el padre Cote Quijano brindó unas palabras donde destacó la importancia de la Mesa Interreligiosa en el territorio y dio la bendición.

“Estamos conmemorando una fecha muy especial que consolidó a nuestra Nación. Celebramos junto a los vecinos este aniversario de la ciudad que tiene ganas de seguir creciendo, con sueños y objetivos. Nuestra comunidad tiene mucho compromiso, humildad y coraje. Desde el Gobierno local trabajamos para fortalecer esos valores”, señaló Gisela Zamora.

A continuación, la presidente del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, recordó parte de la historia del distrito y resaltó las obras que realiza el Municipio en la actualidad. Por su parte, el intendente brindó un discurso donde ratificó la importancia de no negar los acontecimientos del pasado. Para finalizar, el jefe de la comuna y autoridades del Poder Ejecutivo local hicieron entrega de una ofrenda floral al busto de Santiago de Liniers.

“Es el día más importante de Tigre, es cuando Liniers desembarcó para la reconquista de Buenos Aires. La ciudad está hermosa, con seguridad y plazas. El Instituto de Estudios Históricos de Tigre cuenta con una oficina aquí en el museo y es importante poner en valor todos estos trabajos que llevamos adelante”, indicó Trifaro.

El 4 de agosto de 1806 fue declarado como “Día de Tigre” según la Ordenanza Municipal N° 1998/55, promulgada por el Decreto N° 3480/55. De esa manera, el hecho histórico puso al partido dentro de los antecedentes que marcaron los fundamentos de la patria y que más adelante se tomó para celebrar el aniversario de la localidad.