El Mate, en busca de una alegría ante Argentino de Merlo

El Mate está jejos de su mejor nivel en la Primera B y necesita repuntar, y aún es un misterio de cómo se comportará el once tras la numerosa salida de jugadores.

Cabe destacar que días atrás se conoció la lista de jugadores que siguen con contrato hasta diciembre pero no jugarán más en el Mate y son Gerardo Alegre Rojas, Fernando Cosciuc, Facundo Cipresso, Leonardo Escalante, Diego Roberts, Facundo Valdez, Alan Abregú, Manuel Peralta Salinas y Lucas Rey.

Frente a ñsd tremendas salidas, el DT no tiene confirmada la formación que jugará ante Argentino de Merlo, pero sí Grabisnki dio una explicación firme sobre la limpieza en el equipo y así lo dejó en claro en Deportes del Sur: "La decisión de la desvinculación fue mía, por problemas personales ajenos que no voy a ventilar. Es una decisión difícil, pero había que tomarla para poder seguir hacia adelante, borrón y cuenta nueva. Hay que hacer las cosas como corresponde. Nosotros vamos a pensar en llegar de la mejor forma a estos últimos partidos, y con la esperanza de poder cerrar el año con el objetivo cumplido. No hay nada más que decir sobre el tema".