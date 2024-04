El obispo de San Justo reclamo "que se hagan cargo" de combatir la inseguridad

El pedido del prelado se produjo después de que un Via Crucis por el barrio conocido como Villa Palito, de La Tablada, tuviera que suspenderse este Viernes Santo en plena ceremonia. "Las noticias duran un día, pero las realidades permanecen", dijo García.

La seguridad y la muerte bailan una danza macabra en nuestros barrios

También advirtió que la actual es una "Semana Santa no a la buena de Dios sino a la mala de los hombres". "La inseguridad y la muerte bailan una danza macabra en nuestros barrios", reclamó.

Eduardo García, Obispo de San Justo.jpeg

"Para esta fecha del año pasado, era noticia el asesinato del colectivero (Daniel Barrientos, de la línea 620). Inauguramos el año con las noticias de la masacre en tosquera, el fusilamiento en San Petersburgo de varios jóvenes, el reparto de armas como regalo de Reyes. Inseguridad, corrupción, narcotráfico y robo exprés conforman la realidad cotidiana, conviviendo con escenas que estrujan la mirada y el alma, como pibitos de ocho años consumiendo pasta base al borde la avenida Crovara", enumera el comunicado firmado por monseñor García este sábado 30 de marzo.

El obispo de San Justo recordó: "La Semana Santa no podía estar al margen de esta situación. La procesión de Ramos en los monoblocks de La Tablada debió ser abortada por un tiroteo a plena luz del día durante la mañana. Anoche, el Via Crucis en Villa Palito organizado por adolescentes se vio interrumpido por una persecución de policías a delincuentes a pocos metros del lugar donde estaba reunida la comunidad".

El pueblo clama "¡Hasta cuándo!"

"El pueblo, que en el Viernes Santo de Jesús gritaba ´Crucifícalo´, hoy clama ´¡Hasta cuándo!´ En Villa Palito y en el Barrio San José de Villegas, desde hace más de 20 y siete años, respectivamente, la comunidad acompañada con el Estado ha abierto escuelas, clubes, hogares, orquestas, pero sigue siendo el lugar en donde se desangra ´La Matanza´", recalca el comunicado.

"Parece que por mucho se haga nunca es suficiente, porque los ´Herodes´ de hoy multiplican la apuesta con más droga, armas y reclutamiento de más soldaditos a bajo costo cuando la situación económica apremia. Porque, a esta realidad que viene de lejos, la falta de recursos de este momento la ha hecho recrudecer. ¿Hasta cuándo?", continúa el texto.

"Cuando hay ausencia de Estado...crecen el narcotráfico y las armas"

Además, se plantea que "las acciones esporádicas no alcanzan". "Cuando se revienta un búnker, aparecen cinco nuevos con más fuerza y protección. Cuando se desarma una banda, el aprendizaje del robo se diseminó por muchos otros lugares", apunta. Y advirtiò: "No se trata de una decisión de seguridad que se limite solamente a agregar más efectivos policiales, se necesita una decisión política abarcativa fuerte y sostenida en el tiempo donde las acciones no se dilaten por una burocracia social, policial y judicial empastada".

Finalmente, el comunicado del Obispado de San Justo, señaló "En barrios donde el Estado está entregando escrituras y construyendo viviendas no se puede terminar con este flagelo que va desintegrando el tejido social de nuestros barrios. Puerta de Hierro es un ejemplo del fracaso y complicidad de los distintos niveles políticos y judiciales. La pelea que se da en nuestros barrios es Estado y comunidad que se organiza o Narcotráfico. Cuando hay ausencia del Estado que ayuda a crear posibilidades unido a la comunidad que las lleva a delante, crecen el narcotráfico y las armas".