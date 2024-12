Emanuel Dening analiza su futuro y podría llegar a Quilmes

"Tuvimos más de una charla con Rondina. Me quiere en el equipo. El desea pelear para devolver a Quilmes a Primera División. Eso es bueno, vamos a ver cómo se da todo", comentó Dening. Además, confirmó que las negociaciones están avanzando: "Quilmes está hablando con mi representante".

Aunque el atacante reconoció que valora la propuesta, señaló que está tomándose su tiempo para decidir su próximo paso. "Siempre me gusta empezar el primer día de la pretemporada. Ahora estoy de vacaciones y no me quiero apresurar. Voy con tiempo para tomar una decisión", explicó.

Con varias ofertas sobre la mesa, tanto de equipos de la Primera Nacional como de clubes de la máxima categoría, Dening aseguró que definirá su futuro en las próximas semanas. "Para antes de fin de año, ya voy a tomar una decisión y sabré a dónde voy", cerró el delantero, quien podría convertirse en una de las piezas clave del proyecto de Rondina en Quilmes.