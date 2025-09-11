Emilia Caputto realizó por primera vez una prueba en el Turismo Carretera 2000

Caputto llegaba con el sabor amargo de no poder correr en la reciente fecha de la Copa Abarth en el Autódromo de Buenos Aires, divisional en la que es estandarte desde hace más de un año y en los últimos días apareció la oportunidad de poder hacer un test del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo de La Plata.

La dama de Lomas recibió los consejos del corredor Andrés Jakos, habitual figura del Coiro y logró girar 20 vueltas en el trazado platense para los primeros parámetros.

Junto a ella también participaron de los test: César Araujo, Patricio y Stéfano Pierobon, Alfredo Martini, Joaquín Ramos, Juan Ignacio Concina, Ramiro Granara, Nicolas Finelli, el quilmeño Martin Leston, Iñaqui Etcheverry, Santino Dore y Chuck.