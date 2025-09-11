Paraguayo necesita ganar para no depender de otros para asegurarse su permanencia

Así, el lunes desde las 15 irá la Zona B, en cuyo contexto jugarán Yupanqui frente a Central Ballester, al que visitará en la cancha de Puerto Nuevo, bajo la conducción de Ignacio Cuicchi; y Deportivo Paraguayo que será local en Villa Scasso ante General Lamadrid, con Valentín Bocaccia en el arbitraje. En tanto, la Zona A completará el 26° capítulo el martes desde las 15, en cuyo contexto Atlético Lugano recibirá en el José María Moraños de Tapiales a JJ Urquiza, bajo la supervisión de Maximiliano López Monti.

Deportivo Paraguayo, que viene de caer 2-0 frente a Luján, en el Estadio 1° de Abril, es el más comprometido, ya que está obligado a ganar en su cancha de Catán ante General Lamadrid para asegurarse la permanencia sin esperar una mano de terceros, en este caso Yupanqui. El equipo de la dupla Damián Duarte Balbuena y Jonathan Recchia, que llegó a los 10 partidos sin ganar, suma 22 puntos, junto a Victoriano Arenas, apenas uno más que Central Ballester, que cierra las posiciones.

En tanto, Yupanqui volvió al triunfo y arriba al final con gran volumen de aire limpio. Es que quedó cerca de resolver la permanencia en la C luego de superar en Ciudad Evita a Victoriano Arenas por 2-0. El conjunto de Damián Troncoso logró sacarle dos puntos de ventaja a Central Ballester en la pelea por la permanencia. Con el triunfo tras 12 partidos sin conseguirlo, el Yupa suma 23 puntos y superó a Deportivo Paraguayo y Victoriano Arenas, que suman 22 puntos. Por ello, el de Ciudad Evita tiene todo dado para redondear la continuidad en la divisional.

Por otro lado, Lugano cayó por 2 a 1 ante El Porvenir, en Gerli, y así llega a la fecha final sin chances de acceder a la lucha por el segundo ascenso.