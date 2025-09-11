Liniers estrena nuevo técnico ante Argentino de Quilmes

La caída ante Villa Dálmine por 2-1 en Campana marcó un cambio. Diego Herrero dio un paso al costado y la dirigencia celeste se movió rápido para definir el acuerdo con Marcos Flores, ex DT de Cambaceres, Chicago y San Martín de Burzaco, Sportivo Loreto de Santiago del Estero y Trujillanos de Venezuela. Y su debut se dará este domingo a las 15:30, ante Argentino de Quilmes en el estadio Juan Antonio Arias. El partido encuadrado en la 13ra. fecha del Torneo Clausura de la Primera B será dirigido por Fernando Cruz.

En tanto, el sábado a las 13:30, Deportivo Laferrere será local en el Morumbí de La Matanza ante Villa Dálmine (irá por TV), bajo las órdenes de Julián Jerez. A su vez, el lunes desde las 15:30, Sportivo Italiano visitará a Dock Sud, con arbitraje de Jonathan Barrios.

Laferrere, por su lado, viene de rescatar un punto en su visita a Flandria en Jáuregui, con el empate 0-0. Si bien no se trató de una cosecha de tres puntos, el Villero estiró la buena racha que se eleva a seis partidos sin derrotas. Por ello, la ilusión crece de cara a conseguir un lugar en el Reducido. En ese sentido, se pronunció Dante Cardozo, quien dejó en claro que “este puntito en el final del campeonato va a ser de mucha importancia”.

El defensor de Lafe, asimismo, afirmó que “sacamos un punto importante, en una cancha difícil. Lo bueno fue que nos llevamos un punto para seguir sumando, continuamos en la racha de no perder”.

Por otro lado, Sportivo Italiano debió dividir puntos en su casa de Ciudad Evita ante Villa San Carlos, ante quien no pudo romper el cero. De ese modo, el Tano ocupa el octavo puesto del Clausura, con 16 puntos, junto a Acassuso, Argentino de Quilmes, Comunicaciones y Flandria.